Στο ρόστερ της Κηφισιάς θα παραμείνει ο Χόρχε Πόμπο, καθώς η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό για ακόμη δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 ο Πόμπο μέτρησε 40 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες Σεμπαστιάν Λέτο με απολογισμό 10 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στη διετία του στην Κηφισιά έχει 65 συμμετοχές, με 17 γκολ και 10 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Jorge Pombo για ακόμη δύο χρόνια. Ο Jorge Pombo αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό στέλεχος της Κηφισιάς, έχοντας καταλυτική συνεισφορά στην κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 με 7 γκολ και 7 ασίστ σε 23 συμμετοχές το 2024/25.

Το 2025/26 ήταν ξανά κομβικός σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα, με 10 γκολ (ρεκόρ καριέρας) και 3 ασίστ σε 35 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, όντας εκ των αρχηγών της Κηφισιάς. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!»