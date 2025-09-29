Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε το πρωί της Δευτέρας (29/9) προσφυγή που είχε ασκήσει η διοίκηση της ΠΑΕ Κηφισιάς κατά της διοίκησης του Ολυμπιακού Σταδίου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ζητώντας να πάρει προσωρινή διαταγή χρήσης του σταδίου για τους εντός έδρας αγώνες της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η δε συζήτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η Κηφισιά θα γίνει σε άλλη ημερομηνία.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων (με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ομάδας των βορείων προαστίων απ’ την ΠΑΕ Ολυμπιακός) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/9), με την πρώτη απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου να είναι απορριπτική, καθότι κρίθηκε πως δεν θα μπορούσε να γίνει χρήση του σταδίου της Καλογρέζας (και) απ’ την ΠΑΕ Κηφισιά.

Η Κηφισιά αν και πλέον έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Νεάπολης (με τις απαραίτητες εργασίες) ως έδρα της για το υπόλοιπο της σεζόν σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αποφάσισε να κινηθεί και με ασφαλιστικά μέτρα για το θέμα του ΟΑΚΑ.

Η εκδίκαση της περασμένης Παρασκευής (26/9) έγινε παρουσία και νομικών εκπροσώπων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι οποίοι υποστήριξαν το αίτημα της Κηφισιάς υπογραμμίζοντας πως το ΟΑΚΑ έχει δηλωθεί ως εναλλακτική έδρα κι απ’ τους «ερυθρόλευκους». Και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όποια άλλη ομάδα ζητηθεί.

Απ’ την πλευρά τους οι δικηγόροι του Ολυμπιακού Σταδίου είχαν επισημάνει πως το συγκεκριμένο αίτημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό:

1.Διότι το ΟΑΚΑ έχει δεσμευτική σύμβαση με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός (με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027) με τους «πράσινους» να έχουν καταβάλλει περίπου 2 εκατ. ευρώ για την ολική αναδόμηση και συντήρηση του αγωνιστικού χώρου και να έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που ζητηθεί κι από άλλη ομάδα η χρήση του Σταδίου.

2.Ακόμη πιο ουσιαστικό είναι το θέμα που έχει να κάνει με τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει στο ΟΑΚΑ για την ενεργειακή αναβάθμισή του και την συντήρηση ύψους 150 εκατ. ευρώ. Χρήματα που έχουν αντληθεί απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκή Ένωσης κι έχουν ως όριο ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα «χαθεί» η παραπάνω χρηματοδότηση.

Το ΟΑΚΑ συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό να χρησιμοποιήσει φέτος το Στάδιο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στη League Phase του Europa League, βγάζοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να τηρηθούν και οι χρονικοί περιορισμοί που υπάρχουν λόγω των έργων.

Για κάθε ενός παιχνίδι τα έργα πρέπει να σταματούν για 4 ημέρες. Εφόσον αυτό γινόταν μόνο στα ματς του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, το χρονικό κενό θα ήταν μόλις 16 μέρες και θα μπορούσε να καλυφθεί.

Εάν το χρησιμοποιούσε, ωστόσο, το γήπεδο και η Κηφισιά για 10 (το λιγότερο) εντός έδρας παιχνίδια θα έπρεπε να σταματήσουν τα έργα συνολικά για 40 μέρες κι αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο ζήτημα στο χρονοδιάγραμμα.

