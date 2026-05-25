Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη των μελών της Super League 1. Θα συζητηθεί η πρόταση πέντε ομάδων για την αναδιάρθρωση του Πρωταθλήματος. Θα παρθεί η τελική απόφαση για το θέμα.

Η Λάρισα, ο Αστέρας, ο Παναιτωλικός, ο Πανσερραϊκός και ο ΠΑΟΚ κίνησαν τη διαδικασία. Με επίσημο έγγραφο προς τον συνεταιρισμό ζήτησαν να διεξαχθεί Πρωτάθλημα 16 ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ουσιαστικά προτείνουν να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό Πρωτάθλημα. Να προστεθούν η Καλαμάτα, ο Ηρακλής που κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άνοδο από τη Super League 2, ως πρωταθλήτριες από τον Νότιο και τον Βόρειο όμιλο αντίστοιχα.

