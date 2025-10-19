Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime), στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Κηφισιά, οι οποίοι αναμετρώνται, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες, με τον Κρις Κόουλμαν για πρώτη φορά στον πάγκο τους, φιλοδοξούν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, προκειμένου να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκονται με συγκομιδή μόλις δύο βαθμών.

Από τη μεριά της η Κηφισιά, η οποία πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην επανεμφάνισή της στη μεγάλη κατηγορία, θέλει σήμερα το «τρίποντο», προκειμένου να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση και να κοιτάξει ψηλότερα, (βρίσκεται στη μέση του πίνακα, με 7 βαθμούς).

Οι πολλές δυνατές μονομαχίες (βγήκαν έξι κίτρινες κάρτες) και οι συνεχείς διακοπές του ματς συνέθεσαν το σκηνικό του πρώτου ημιχρόνου.

Παρ’ όλα αυτά η ομάδα του Λέτο κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, καθώς στο 45+3′ πέτυχε γκολ με τον Παντελίδη.

Σε μία γρήγορη αντεπίθεση της Κηφισιάς ο Τετέι μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και τροφοδότησε τον συμπαίκτη του, ο οποίος με ωραίο πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Παπαδόπουλο και έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά 0-1

Γκολ: 45+3′ Παντελίδης (Κηφισιά)

Κίτρινες: Λαρουσί (Κηφισιά), Πόμπο (Κηφισιά), Καστάνιο (Αστέρας Τρίπολης), Αλάγκμπε (Αστέρας Τρίπολης), Πομόνης (Αστέρας Τρίπολης), Έμπο (Κηφισιά)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος – Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Πομόνης – Αλάγκμπε, Έντερ, Μούμο – Καλτσάς, Μακέντα, Εμμανουηλίδης.

Κηφισιά: Ξενόπουλος – Σιμόν, Μποτία, Ποκόρνι, Λαρουσί – Ρούμπεν, Έμπο – Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι.

Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης