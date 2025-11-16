Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με τον καλύτερο τρόπο κάλυψε η Κηφισιά το κενό του Στέφανου Κοτσόλη, εντάσσοντας στο δυναμικό της έναν Legend της Εθνικής ομάδας του 2004.

Ο λόγος για τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, με στόχο να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο του προκατόχου του.

Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός σε μήνυμά του στα social media εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για το πρότζεκτ της Κηφισιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, στην οικογένεια της Κηφισιάς. Στόχος μας είναι όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να κάνουμε την Κηφισιά ακόμη πιο δυνατή σε όλα τα επίπεδα. Να την πάμε ακόμη πιο ψηλά.

Έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί γιατί το πρότζεκτ είναι πάρα πολύ δυνατό. Θέλω η ομάδα να κάνει ακόμη μεγαλύτερα βήματα, να πάμε ακόμη πιο μπροστά και να έχει η ομάδα πρόοδο», ήταν τα λόγια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.