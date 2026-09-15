Χωρίς προβλήματα και με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό (16/9, 17:45, ΣΚΑΪ), η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι, με την ομάδα των βορείων προαστίων να αναζητά την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Στην πρεμιέρα του Κυπέλλου, η Κηφισιά αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Μαρκό, σε ένα ματς στο οποίο προηγήθηκε 2-1, αλλά δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις.

Η αποστολή της Κηφισιάς αποτελείται από τους: Αναγνωστόπουλο, Ρόμπερτς, Αποστολάκη, Πέτκοφ, Καλοσκάμη, Αμπάντα, Πολυκράτη, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλή, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκη, Γιάγκνε, Μαγγανά, Αντόνισε, Θεοδωρίδη, Εμπουλά, Πατήρα, Σαγάλ, Κλιμαθιανό, Χριστόπουλο.