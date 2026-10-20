Τα σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία στο ματς με τον Άρη εξέφρασε η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals. Η ομάδα των βορείων προαστίων διαμαρτύρεται για την επανάληψη του πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπρούμα, το οποίο αρχικά απέκρουσε ο Ραμίρεζ, όσο και για την μη αποβολή του Γκαρέ για αντιαθλητικό χτύπημα στον Αμπάντα.

Η Κηφισιά κάνει λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά και εκφράζει την ελπίδα της να μην χρειαστεί να εκδώσει άλλη ανακοίνωση για παρόμοια περιστατικά.

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