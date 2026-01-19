Την απόκτηση του Κροάτη φορ, Πάτρικ Μίγιτς με μορφή δανεισμού από την Χάρτμπεργκ της Αυστρίας, ανακοίνωσε σήμερα (19/1), η Κηφισιά. Η συμφωνία περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, της τάξης των 700.000 ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Patrik Mijic, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Patrik Mijic αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού -με οψιόν αγοράς- από την TSV Hartberg και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Γεννημένος στις 4 Νοεμβρίου 1998 στο Slavonski Brod της Κροατίας, ο Patrick Mijic ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Zeljeznicar SB. Ακολούθως αγωνίστηκε σε NK Oriolik, NK Omladinac GV και Medjimurje, πριν ενταχθεί στην GNK Dinamo Zagreb.

Το 2021 πήρε μεταγραφή για την NK Sesvete.

Η FC Dornbirn της Ελβετίας αποτέλεσε, εν συνεχεία, τον πρώτο σταθμό της καριέρας του μακριά από την Κροατία, έχοντας 7 γκολ και 2 ασίστ σε 14 συμμετοχές. Εκεί έμεινε για έξι μήνες, πριν φορέσει τη φανέλα της SV Horn, με την οποία είχε μια γεμάτη σεζόν (2022/23), με απολογισμό τα 8 γκολ, σε 29 αγώνες.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε έφεραν τη μεταγραφή στην FC ViOn Zlate Moravce-Vrable της Σλοβενίας, όπου αγωνίστηκε για έξι μήνες.

Το β’ μισό του 2023/24 τον βρήκε στην NK Rogaska, στην οποία ήταν εξαιρετικός, όπως καταδεικνύουν τα 14 γκολ που σημείωσε σε 21 αγώνες.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο φόρεσε τη φανέλα της TSV Hartberg, με την οποία είχε συνολικά 23 γκολ και 9 ασίστ σε 54 συμμετοχές.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».