Λίγα 24ωρα μετά το «ξέσπασμά» του μετά τη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού με 3-2, όπου είχε μιλήσει για ένα πρόσωπο εντός του «τριφυλλιού» που «κάνει κακό στην ομάδα», ο Ρουμπέν Πέρεθ σε συνέντευξή του σε ισπανικό Μέσο εξαπέλυσε «επίθεση» προς τον τεχνικό διευθυντή των «πράσινων», Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος, o oποίος πλέον αγωνίζεται στην Κηφισιά, τόνισε πως ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού του πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού πριν απ’ τον τελικό Κυπέλλου με τον Άρη στο Βόλο το 2024, ενώ στη συνέχεια τον έθεσε εκτός ομάδας.

Αναλυτικά το απόσπασμα των δηλώσεών του στο «Frontal Rojo»:

«Δεν το έχω σχολιάσει ποτέ, αλλά θα μιλήσω. Στον τελικό με τον Άρη, ήμουν ο αρχηγός πριν από τον αγώνα. Αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο. Στα αποδυτήρια άφησα την τσάντα μου με όλα μου τα πράγματα και μετά πήγα στον αγωνιστικό χώρο να βρω τους συμπαίκτες μου κατά την αναγνωριστική βόλτα των δύο ομάδων.

Όταν επέστρεψα στα αποδυτήρια, δεν βρήκα τα πράγματά μου εκεί, ούτε το λάβαρο, ούτε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο τελικά δόθηκε σε άλλον συμπαίκτη μου. Βγήκα έξω από τα αποδυτήρια να ρωτήσω τι συμβαίνει και μου είπαν, πως ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο τεχνικός διευθυντής. Είπε, ότι δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν ο αρχηγός.

Είπα στον τεχνικό διευθυντή, ότι ήταν η τελευταία φορά που έβαλε χέρι στα πράγματά μου, όταν εγώ δεν βρίσκομαι εκεί. Του εξήγησα, ότι η δουλειά του ήταν έξω από τα αποδυτήρια και όχι στα δικά μου πράγματα. Τον επόμενο χρόνο, με έκοψε από την ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, ήταν η απόφαση του προπονητή, αλλά ο προπονητής απολύθηκε από την ομάδα και εγώ ακόμα δεν έπαιζα. Ανέφερα στον κ. Παπαδημητρίου, “όταν τον διώξετε από την ομάδα, θα επιστρέψω στην ομάδα;” και μου απάντησε πως δεν γνώριζε κάτι.

Συγκεκριμένα, είπε «δεν γνωρίζω, γιατί υπάρχουν αρκετοί σαν εσένα στην ομάδα» κι άλλα πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Μετέπειτα, έπρεπε να προπονηθώ μόνος μου, χωρίς να έχω το δικαίωμα να προπονηθώ με την ομάδα.

Μετά από τρεις σεζόν στον Παναθηναϊκό (και ως αρχηγός), όλο αυτό ήταν μια πολύ άσχημη χειρονομία. Πάντα σεβόμουν τον καθένα στην ομάδα, δεν έδειξα ασέβεια σε κανέναν στο κλαμπ. Κάποιες φορές αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο… Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Κηφισιά».