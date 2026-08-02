Η Κηφισιά ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία με ήττα, καθώς στο τελευταίο φιλικό της στη «χώρα της τουλίπας» γνώρισε την ήττα με 3-0 από τη Βάαλβαϊκ.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, αφού οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τον Γιόχεμ Ναπ. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Τζέσε Βαν ντε Χάαρ πέτυχε και δεύτερο γκολ για τη Βάαλβαϊκ, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα, ανέλαβε περισσότερη πρωτοβουλία, κράτησε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να γίνει πιο επικίνδυνη στην επίθεση. Παρά τις προσπάθειές της, όμως, δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Αντίθετα, η Βάαλβαϊκ εκμεταλλεύτηκε μία ακόμη ευκαιρία στο 84ο λεπτό, με τον Ράιν Βαν Χέντελ να διαμορφώνει το τελικό 3-0.

Με το φιλικό αυτό ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Κηφισιάς στην Ολλανδία. Η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου ο Σεμπάστιαν Λέτο και οι ποδοσφαιριστές του θα συνεχίσουν τη δουλειά τους, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Έμπο (46′ Αμπάντα, 75′ Πολυκράτης), Πέτκοφ, Μάνσο (85′ Αποστολάκης), Ντε Λουίς, Ρουκουνάκης (65′ Μαγγανάς), Μπένι (65′ Αντόνισε), Πόμπο (70′ Σαγάλ), Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά (46′ Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος).