Δεν ανέδειξε νικητή το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης, που διεξήχθη την Κυριακή στην Καισαριανή, με τις δύο ομάδες να μένουν τελικά στο 1-1.

Η ομάδα του Λέτο, η οποία ως γνωστόν από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται και πάλι στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 13’, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση, ο Πόμπο έδωσε την μπάλα στον Χριστόπουλο, ο οποίος δοκίμασε δυνατό σουτ, αλλά αστόχησε. Στο 16’ ο Χουχούμης επιχείρησε διαγώνιο σουτ, με την μπάλα όμως να φεύγει άουτ.

Από πλευράς Αστέρα, στο 34’ ο Καλτσάς επιχείρησε ένα μακρινό σουτ μετά από λάθος του Ξενόπουλου, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο 38’ ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα μέχρι εκείνη τη στιγμή, με τον Εμμανουηλίδη να πραγματοποιεί γρήγορη αντεπίθεση, να ξεφεύγει από τον Χουχούμη και να βγαίνει τετ α τετ με τον Ξενόπουλο, αποτυγχάνοντας όμως να βρει στόχο.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, στο 40’, ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε κεφαλιά του Χριστόπουλου, μετά από σέντρα του Ντίας, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνα του Αστέρα.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες κατάφεραν να σκοράρουν.

Πρώτοι οι Αρκάδες, με τον Εμμανουηλίδη στο 57′ να νικά τον Ραμίρες και να «γράφει» το 1-0, με το συγκρότημα του Λέτο στο 79′ να φτάνει στην ισοφάριση με κοντινή προβολή του Πόκορνι.