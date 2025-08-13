Ακόμη μία σπουδαία μεταγραφή πραγματοποίησε η Κηφισιά, η οποία αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει στη Super League.

Η ομάδα των βορείων προαστίων την Τετάρτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Βούλγαρου διεθνούς κεντρικού αμυντικού, Άλεξ Πέτκοφ (1.93μ.), ο οποίος είναι γιος του πρώην ποδοσφαιριστή των ΑΕΚ, Ατρομήτου και Ηλυσιακού, Μίλεν Πέτκοφ.

Ο 26χρονος στόπερ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην πολωνική Σλασκ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Κηφισιά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Alex Petkov, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννημένος στις 25 Ιουλίου 1999 στη Σόφια της Βουλγαρίας, ο Alex Petkov ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της PFC Cherno More Varna.

Πολύ γρήγορα ξεχώρισε με αποτέλεσμα, σε ηλικία 17 ετών, να πάρει μεταγραφή για την Hearts FC της Σκωτίας. Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Berwick Rangers, Clyde FC kai Brechin City.

Το 2020 επέστρεψε στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Levski Sofia, στην οποία έμεινε για ένα χρόνο, καταγράφοντας 13 συμμετοχές. Εν συνεχεία φόρεσε τη φανέλα της Arda Kardzhali, με την οποία ξεχώρισε στη Βουλγαρία για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας 69 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ, αριθμοί που οδήγησαν στη μετακίνηση στην Πολωνία.

Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου 2023 αποκτήθηκε από την Slask Wroclaw της Πολωνίας με ελεύθερη μεταγραφή. Εκεί, εξελίχθηκε γρήγορα σε ηγετική μορφή της άμυνας, με συνολικό απολογισμό τις 64 συμμετοχές με 2 γκολ και 3 ασίστ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Πολωνίας.

Ο Alex Petkov είναι διεθνής με τη Βουλγαρία, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στις 26 Μαρτίου 2022. Έκτοτε, αποτελεί μόνιμο μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, αγωνιζόμενος ως βασικός τόσο στα Playoffs του UEFA Nations League με αντίπαλο την Ιρλανδία στις 20 Μαρτίου 2025 όσο και στο φιλικό με την Κύπρο στις 6 Ιουνίου 2025.

Ο Alex Petkov υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».