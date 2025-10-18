Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Πανέτοιμη είναι η Κηφισιά για τον αγώνα της κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/10, 16:00, Νovasports Prime) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 7η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει δύο επιστροφές, καθώς επέστρεψαν στην αποστολή ο Ούγκο Σόουζα και ο Λούκας Βιγιαφάνιες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς στο προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, πρόβλημα προέκυψε με τον Διαμαντή Χουχούμη, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής με μυϊκό τραυματισμό και απομένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Στην αποστολή της Κηφισιάς δε συμπεριλήφθηκε για ακόμη μια φορά ο Άλεξ Πέτκοφ, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στους προσαγωγούς.

Εντούτοις ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς είναι καλύτερα, και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Από εκεί και πέρα ο Σεμπάστιαν Λέτο «έκοψε» από την αποστολή τον Αργεντινό επιτελικό μέσο Ματίας Εσκιβέλ, για λόγους τακτικής.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάρουσι, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ