Ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε με το Player Activism Award για την αφοσίωσή του στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την ευαισθητοποίηση των νέων. Πρόκειται για μία μεγάλη διεθνή διάκριση για τον πρεσβευτή του ΠΣΑΠΠ από τη FIFPRO.

Ο φορ της Κηφισιάς διακρίθηκε στα Merit Awards της παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών.

Ως πρεσβευτής του Συνδέσμου κατά του ρατσισμού, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης, συνομιλεί με παιδιά και εφήβους και χρησιμοποιεί τις προσωπικές του εμπειρίες για να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει.

Έτσι, η επιτροπή της FIFPRO αναγνώρισε το εύρος και την ουσία της προσπάθειάς του, απονέμοντάς του το Player Activism Award.

«Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα».

Τέλος, αναφέρθηκε στο βραβείο: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθώς και τον ΠΣΑΠΠ που έστειλε την ιστορία μου και τη μοιράστηκε. Αυτό το βραβείο πάει και για τον ΠΣΑΠΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση».