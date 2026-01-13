Συνεχίζεται ακατάπαυστα η μεταγραφική ενίσχυση της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επισημοποίησε την απόκτηση του Τσε Νούνελι, ως μεταγραφή από τον Πανσερραϊκό.
