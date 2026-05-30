Σε μία σπουδαία μεταγραφή που ενισχύει σημαντικά την επιθετική γραμμή της προχώρησε η γυναικεία ομάδα Ποδοσφαίρου της Κηφισιάς, αποκτώντας την Ιρλανδή επιθετικό Μισέλ Ο’Ντρίσκολ.

Η 25χρονη φορ προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με τον Παναιτωλικό, πετυχαίνοντας 38 γκολ σε 18 αγώνες, με έξι χατ-τρικ. Με εμπειρία και από τα Πρωταθλήματα Ιταλίας (Jesina Calcio) και Ισλανδίας (IR Reykjavik), η Ο’ Ντρίσκολ θα αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς της ομάδας των βορείων προαστίων, στην επίθεση εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

