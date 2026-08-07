Σε μια εποχή που το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα αναπτύσσεται με σταθερά βήματα, η γυναικεία ομάδα της Κηφισιάς ξεχωρίζει για τη φιλοσοφία και το πλάνο της.

Οι Blue Ladies, όπως είναι γνωστές, αποτελούν ένα από τα πιο νεανικά και ελπιδοφόρα σύνολα της Women’s Football League, αποδεικνύοντας ότι η επένδυση στις Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ανταγωνιστική ομάδα.

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