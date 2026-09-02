Με… buzzer beater του Αλεξόπουλου στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μαρκό κατάφερε να πάρει τον βαθμό απέναντι στην Κηφισιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15’ με τον Σεμπά, όμως η «απάντηση» της ομάδας των βορείων προαστίων ήταν άμεση καθώς έφερε το ματς στα ίσα με τον Θεοδωρίδη στο 19’.

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