Αποδίδοντας καλό ποδόσφαιρο κατά μεγάλα διαστήματα, η Κηφισιά έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με τη βελγική Βέστερλο σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Ολλανδία. Το γκολ της Κηφισιάς σημείωσε ο Χόρχε Πόμπο με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 68ο λεπτό, ενώ με τον ίδιο τρόπο απάντησε η Βέστερλο στο 90’+1′ με τον Αμάντο Λαπάζ.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, χάνοντας ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ στο 16′ με τον Πόμπο, στο 18′ με τον Εμπουλά και στο 20′ με τον Ζέρσον Σόουζα. Στο 37ο λεπτό οι παίκτες της Κηφισιάς έχασαν διπλή ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Άλεξ Πέτκοφ και τον Τόλη Χριστόπουλο.

Στη μοναδική επίσκεψη στην εστία της Κηφισιάς στο α’ μέρος, η Βέστερλο κέρδισε το πέναλτι, αλλά ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος μάντεψε σωστά και με διπλή επέμβαση, κράτησε το «μηδέν» στην εστία του.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ζόρντι Εμπουλά και ο Γιον Ντε Λουίς άγγιξαν το γκολ, ενώ στο 55ο λεπτό ο Χόρχε Πόμπο είδε τον τερματοφύλακα και τους αντίπαλους αμυντικούς να του λένε «όχι» σε πλασέ από το ύψος του πέναλτι.

Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ στο 68ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόρχε Πόμπο, περίπου πέντε μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Στο 86′ ο Δημήτρης Θεοδωρίδης έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με γυριστό σουτ. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αμάντο Λαπάζ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος (69′ Ρόμπερτς), Μάνσο (88′ Λάμψιας), Αποστολάκης (46′ Ούγκο Σόουζα), Ντε Λουίς (88′ Φαϊτάκης), Πέτκοφ, Ρουκουνάκης (46′ Έμπο), Μπένι (78′ Λίγδας), Πόμπο (78′ Μαγγανάς), Ζέρσον Σόουζα (59′ Πατήρας), Εμπουλά (59′ Γιάγκνε), Χριστόπουλος (46′ Θεοδωρίδης).

Το επόμενο φιλικό της Κηφισιάς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 2 Αυγούστου με αντίπαλο τη Βάαλβαϊκ. Τη Δευτέρα (3/8) η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα, μετά από δύο βδομάδες προετοιμασίας στην Ολλανδία.