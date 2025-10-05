Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Περιστέρι το ματς της -τυπικά γηπεδούχου- Κηφισιάς με την ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς την Πέμπτη υπέστη την πρώτη της ήττα στην εφετινή σεζόν, με 3-1 σκορ από την Τσέλιε, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League και ψάχνει αντίδραση, αρχής γενομένης από το σημερινό ματς.

Το έργο των «κιτρινόμαυρων» πάντως, προβλέπεται δύσκολο, καθώς αντιμετωπίζουν την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία προέρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ (1-3), στο Παγκρήτιο.

Η ΑΕΚ, έχοντας συγκεντρώσει 13 βαθμούς σε 5 αγώνες, φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, με «συγκάτοικο» τον Ολυμπιακό, ενώ από τη μεριά της η Κηφισιά έχει συγκεντρώσει επτά πόντους.

Με επτά αλλαγές σε σχέση το ματς με την Τσέλιε παρουσίασε την ομάδα του στο Περιστέρι ο Νίκολιτς, δίνοντας μεταξύ άλλων φανέλες βασικών στους Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο.

Κηφισιά-ΑΕΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Λαρούτσι, Έμπο, Πέρεθ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε, Τετέι

ΑΕΚ: (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Πιερό.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας

4ος: Τικόζογλου

VAR: Σιδηρόπουλος, AVAR: Μόσχου