Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) στο γήπεδο της Νεάπολης το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και την ΑΕΛ Novibet, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 21ης αγωνιστικής στη Super League, η οποία επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, μετά τη διακοπή λόγω των εορτών.

Στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα μετά τη μεταγραφή των Τεττέη και Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα προσπαθήσει να προσθέσει στο βαθμολογικό της σακούλι ακόμη ένα τρίποντο.

Στον αντίποδα, επιτακτική ανάγκη αποτελεί για τους «βυσσινί» ένα θετικό αποτέλεσμα στο σημερινό ματς, καθώς βρίσκονται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Στο 40ο λεπτό η ομάδα των βορείων προαστίων «άγγιξε» το 1-0, καθώς είχε δοκάρι με τον Ούγκο Σόουζα.

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια: 40′ Σόουζα (Κηφισιά)

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Μαϊντάνα, Σόουζα, Ποκόρνι, Αμάνι, Πόμπο, Πέρεθ, Σόουζα, Αντονίσε, Χριστόπουλος

ΑΕΛ Novibet (Σ. Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μάσον, Ουατάρα, Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες, Μούργος, Τούπτα, Πασάς, Σαγκάλ

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος: Αντωνίου, VAR: Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης