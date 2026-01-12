Ο Μιγκέλ Ταβάρες είναι παίκτης της Κηφισιάς με κάθε επισημότητα, ενώ θα είναι στην διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτος μέχρι και το τέλος της τρέχουσας σεζόν, έχοντας αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό με μορφή δανεισμού.

Ο 26χρονος παίκτης μπορεί να καλύψει τόσο το αριστερό «φτερό» της επίθεσης, όσο και τον ρόλο του επιτελικού πίσω από τον βασικό φορ. Τη φετινή χρονιά δεν έχει ακόμη καταγράψει συμμετοχή, ενώ την προηγούμενη σεζόν πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις, σημειώνοντας 8 τέρματα και μοιράζοντας 4 τελικές πάσες με τις φανέλες του Παναθηναϊκού Β’ και της Παναχαϊκής.

