Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Λάμψια για να ενισχύσει την άμυνα της, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λάμψια, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός. Γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου 2002, ο Κωνσταντίνος Λάμψιας ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα με συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Τεράσα, στην οποία αγωνίστηκε για έξι μήνες. Ακολούθως, επέστρεψε στην Ελλάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’ κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές στη Super League 2.

Ακολούθησε η μονοετής παρουσία στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ πέρσι φόρεσε τη φανέλα της Mosta FC της Μάλτας. Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».