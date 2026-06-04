Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται στην Κηφισιά, καθώς μετά τους Σιμόν, Μουσιόλικ και Μαϊντάνα, η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/6), την ολοκλήρωση της συνεργασίας της και με τον Λούκας Βιγιαφάνιες.

Ο 34χρονος Αργεντινός μέσος αποχώρησε έπειτα από ενάμιση χρόνο στην Κηφισιά, όπου κατέγραψε συνολικά 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Λούκας Βιγιαφάνιες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε, τόσο στη διαδρομή προς την κατάκτηση του τίτλου της Super League 2, όσο και σε αυτή για την εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League.

Τoυ ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του!».