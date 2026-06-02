Ο Νταβίντ Σιμόν αποχώρησε από την Κηφισιά, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Ισπανό αμυντικό, επιλέγοντας να μην προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο 37χρονος δεξιός μπακ πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 28 συμμετοχές και μία ασίστ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, αποτελώντας βασικό στέλεχος, και στην πορεία που την οδήγησε στην επιστροφή της από τη Super League 2 στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Κηφισιά ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του κατά τη διετία παρουσίας του στον Σύλλογο, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στις επιτυχίες της ομάδας και αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Νταβίντ Σιμόν, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε την τελευταία διετία, καθότι εξελίχθηκε σε ένα κομμάτι μείζονος σημασίας στις μεγάλες επιτυχίες του Συλλόγου. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».