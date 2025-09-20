Στις 18:00 (Cosmote Sport 1) θα ξεκινήσει στο Αγρίνιο ο αγώνας της -τυπικά γηπεδούχου- Κηφισιάς με τον Άρη, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Το παιχνίδι διεξάγεται στο «σπίτι» του Παναιτωλικού, λόγω του γηπεδικού ζητήματος της ομάδας των βορείων προαστίων.

Η ομάδα του Λέτο την περασμένη αγωνιστική θριάμβευσε (3-2) απέναντι στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από τη μεριά του το συγκρότημα του Χιμένεθ προέρχεται από τις εκτός έδρας νίκες, αμφότερες με 1-0 σκορ επί του Ατρομήτου και του Παναιτωλικού για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο αντίστοιχα.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης, Πόμπο, Αντονίσε, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Τεττέ

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Αλβάρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν, Ντούντου, Μορόν