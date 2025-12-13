Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο γήπεδο της Νεάπολης το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Asteras AKTOR, οι οποίοι αναμετρώνται, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Μετά από δύο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφεραν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να πάρουν τέσσερις βαθμούς.

Οι Αρκάδες, από την άλλη, οι οποίοι είναι ανεβασμένοι μετά την έλευση του Κρις Κόουλμαν, διατηρούν αήττητο πέντε αγωνιστικών (2-3-0 με 6-2 τέρματα), αλλά οι πολλές ισοπαλίες, τους κρατούν πίσω.

Κηφισιά-Asteras AKTOR 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Πέρεθ, Aμανί, Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε, Τεττέη.

Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα, Κετού, Μακέντα.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Δέλλιος

Τέταρτος: Τσαγκαράκης

VAR: Τζήλος, AVAR: Μόσχου.