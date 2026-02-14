Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης (Κυριακή 15/2, 17:30, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ευελπιστεί να φτάσει στην πρώτη της νίκη μέσα στο 2026, ωστόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί δυο απουσίες.

Ο Γιάκουμπ Πόκορνι είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο Λούκας Βιγαφάνιες δεν είναι διαθέσιμος λόγω ίωσης.

Παράλληλα, ο Σεμπάστιαν Μούσιολικ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους τακτικής αλλά επέστρεψε σε αυτή έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του ο Απόστολος Χριστόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόθας, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Μίγιτς.