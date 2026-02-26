Η ΠΑΕ Κηφισιά εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα χορηγήσει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους έως το τέλος της σεζόν. Η ομάδα των βορείων προαστίων ξεκαθάρισε πως η απόφαση αφορά σε λόγους ασφαλείας μετά τα πρόσφατα περιστατικά στο ματς με τον ΟΦΗ, απαντώντας στη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Λεβαδειακός.

Όπως αναφέρει, η Κηφισιά διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Λεβαδειακό, ενώ έχει αποδείξει στην πράξη τον σεβασμό της, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματα φιλοξενούμενων συλλόγων στο παρελθόν.

Τα πρόσφατα επεισόδια στον αγώνα με τον ΟΦΗ, οδήγησαν την διοίκηση της ομάδας να προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φιλάθλων και η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων στο γήπεδο της Νεάπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά οφείλει να ενημερώσει τους φιλάθλους πως η μη χορήγηση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους για την εντός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής, ουδεμία σχέση έχει με την ΠΑΕ Λεβαδειακός, την οποία σεβόμαστε απόλυτα τόσο για την ιστορική της διαδρομή, όσο και για την εξαιρετική φετινή πορεία σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ούτως ή άλλως, οι δύο σύλλογοι διατηρούν εδώ και χρόνια άριστη σχέση, όπως έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις κατά το παρελθόν, κάθε φορά που βρίσκονταν αντιμέτωποι είτε στη Stoiximan Super League, είτε στη Super League 2.

Επισημαίνεται πως πρόκειται για μια απόφαση που αφορά όλα τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας, με αφορμή τα όσα δυσάρεστα εκτυλίχθηκαν πριν από μερικές μόλις ημέρες στην αναμέτρηση της ομάδας μας με τον ΟΦΗ. Γεγονότα που είχαν δυστυχώς δυσάρεστες και στενάχωρες επιπτώσεις, που σε ουδεμία περίπτωση θέλουμε να επαναληφθούν στο Γήπεδο Νεάπολης, το οποίο μας φιλοξενεί ως γηπεδούχο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Άλλωστε, έως σήμερα, ως ΠΑΕ Κηφισιά έχουμε ικανοποιήσει μέχρι κεραίας το σύνολο των αιτημάτων που είχαν κατατεθεί από αντίπαλες ομάδες. Όπως ακριβώς συνέβη επίσης με την ΠΑΕ Λεβαδειακός πριν από δύο (2) ημέρες, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.

Δυστυχώς όμως μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό η ασφάλεια των φιλάθλων της ομάδας μας και η ομαλή διεξαγωγή των εναπομείναντων αγώνων, προχωρήσαμε στην πολύ δύσκολη απόφαση να μην ξαναδοθούν εισιτήρια σε φιλοξενούμενη ομάδα ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Για τους ίδιους λόγους, η ΠΑΕ Κηφισιά δεν έχει προχωρήσει στην ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τις δικές της ανάγκες για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΠΑΕ Λεβαδειακός, στην οποία δικαίωμα εισόδου θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Αναγνωρίζουμε πως η μη παρουσία των φιλοξενούμενων φιλάθλων δεν βοηθά στην ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά το μείζον για όλους ήταν, είναι, και θα είναι, η ασφάλεια των παρευρισκόμενων στις εξέδρες, καθώς επίσης, κι η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων».