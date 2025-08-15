Στη γραμμή κρούσης της ενισχύθηκε η Κηφισιά, η οποία την Παρασκευή ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Ο Πολωνός επιθετικός την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Σλασκ Βρότσλαβ, με την οποία μάλιστα αγωνίστηκε στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Οι νεοφώτιστοι στη Super League λοιπόν, προσέγγισαν τον 29χρονο στράικερ και τον έπεισαν να ενταχθεί στο ρόστερ τους, με τον παίκτη να υπογράφει με την ομάδα των βορείων προαστίων μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Sebastian Karol Musiolik, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 19 Μαΐου 1996 στο Knurow της Πολωνίας, ο Sebastian Karol Musiolik ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Piast Leszczyny. Ακολούθως εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Górnik Czerwionka και της ROW 1964 Rybnik, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα του συλλόγου.

Το 2015 πήρε μεταγραφή για την Piast Gliwice, για να ακολουθήσει ο διετής δανεισμός στην ROW 1964 Rybnik. Η επιτυχημένη διετία έφερε την αγορά των δικαιωμάτων του από την ROW 1964 Rybnik, στην οποία αγωνίστηκε γι’ ακόμη μία σεζόν, με συνολικό απολογισμό τα 16 γκολ σε 91 συμμετοχές.

Το 2018/19 και το 2019/20 φόρεσε τη φανέλα της Raków Częstochowa, ενώ το 2020/21 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Pordenone FC της Ιταλίας, με την οποία είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 32 αγώνες στη Serie B.

Ακολούθως, το 2021/22 και το 2022/23 φόρεσε εκ νέου τη φανέλα της Raków Częstochowa, για να ολοκληρώσει μια γεμάτη τετραετία (σε δύο θητείες) με 18 γκολ σε 139 συμμετοχές. Κυρίως όμως, πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων (!) τίτλων αφού είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος (2022/23), του Κυπέλλου (2021/22) και του Super Cup (2021/22, 2022/23).

Tο καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για την Górnik Zabrze, όπου έμεινε για ένα χρόνο. Εκεί, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία της πολωνικής ομάδας σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, δεδομένου πως έκλεισε τη σεζόν με 6 γκολ και 8 ασίστ σε 36 αγώνες.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Slask Wroclaw, με την οποία συμμετείχε στα προκριματικά του UEFA Conference League (βασικός σε τέσσερις αγώνες). Συνολικά, κατέγραψε 26 συμμετοχές με 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο νέος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς έχει υπάρξει διεθνής με την U19 και την U20 της Πολωνίας.

Ο Sebastian Karol Musiolik υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».