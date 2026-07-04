Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιον ντε Λουίς, έναν 22χρονο Ισπανό στόπερ. Ο Ντε Λουίς γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου 2003 στο Μπερμπινθάνα της Ισπανίας, έχει ύψος 1,86 μ., αγωνίζεται με το αριστερό πόδι και μπορεί να καλύψει και τη θέση του αριστερού μπακ.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της UD Mutilvera, ενώ τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε δανεικός στην ομάδα Κ19 της Οσασούνα. Ύστερα πήγε στη Σουμπίθα και το καλοκαίρι του 2023 αποκτήθηκε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπου αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Στα τρία χρόνια παρουσίας του εκεί κατέγραψε συνολικά 90 συμμετοχές, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, πριν μείνει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Jon de Luis Suescun, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννημένος στις 5 Αυγούστου 2003, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της UD Mutilvera, πριν μετακομίσει στην Κ19 της Osasuna ως δανεικός για το 2021/22.

Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Subiza για ένα χρόνο, ενώ το 2023 πήρε μεταγραφή για την Athletic Bilbao. Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν κατέγραψε συνολικά 90 συμμετοχές με την U23 του ισπανικού συλλόγου.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».