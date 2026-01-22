Τη συλλεκτική της φανέλα, η οποία είναι άκρως εντυπωσιακή, παρουσίασε την Πέμπτη η Κηφισιά.

Αυτή η εμφάνιση του συλλόγου των βορείων προαστίων έχει στην μπροστινή πλευρά μία εικόνα από άμαξα που κινείται σε δρόμο ανάμεσα σε δέντρα (προφανώς της Κηφισιάς), παραπέμποντας σε ωραίες και ρομαντικές εικόνες από άλλες εποχές και μακρινές δεκαετίες. Μία απρόσμενη ιδέα που έρχεται σε αντίθεση με τα χρόνια της ταχύτητας και της τεχνολογικής έκρηξης που διάγει πια η κοινωνία.

Το χρώμα της φανέλας είναι γκρι με σκούρες ρίγες.