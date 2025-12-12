Με τον Λούκας Βιγιαφάνιες να είναι και πάλι διαθέσιμος, μετά απο απουσία ενός μήνα, θα παραταχθεί η Κηφισιά στον αυριανό αγώνα της (13/12, 20:00, Cosmote Sport 1) με τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR, που θα διεξαχθεί στη Νεάπολη, για τη 14η αγωνιστική της Super League.

Ο έμπειρος άσος έθεσε και πάλι εαυτόν στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο, έχοντας αφήσει πίσω του το κάταγμα στο ζυγωματικό που είχε υποστεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στις 9 Νοεμβρίου.

Αντίθετα, ο Έμπο θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, έχοντας συμπληρώσει κάρτες, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Εσκιβέλ και Χουχούμης.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.