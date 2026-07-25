Η Κηφισιά γνώρισε την ήττα με 4-2 από την Ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της επί βελγικού εδάφους, εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Οι γηπεδούχοι, που ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον ντε Γιονγκ, ενώ στο 37ο λεπτό διπλασίασαν τα τέρματά τους με το τέρμα του Ντένζελ Έικεν. Στο 40′ η Κηφισιά άγγιξε το γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας της Ντε Γκράαφσαπ μπλόκαρε την μπάλα σε δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη.

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