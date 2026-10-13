Ο Χρήστος Πρίτσας παρέθεσε «οικογενειακό» δείπνο σε όλα τα μέλη της Κηφισιάς Tutu Deals και εκφώνησε ομιλία στους παρευρισκόμενους.

Μία μέρα μετά τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο, σύσσωμη η Κηφισιά Tutu Deals δείπνησε σε οικογενειακό κλίμα στο εστιατόριο Dionysos Zonar’s με θέα την Ακρόπολη σε γεύμα που παρέθεσε ο Χρήστος Πρίτσας, σε μια κίνηση που ανέδειξε το πνεύμα ενότητας και τη στενή σύνδεση των ανθρώπων της ομάδας.

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