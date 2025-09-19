Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην Κηφισιά, ενόψει του αυριανού (20/9, 18:00, Cosmote Sport 1) αγώνα με τον Άρη στο Αγρίνιο, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του για το ματς με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης τον Πέτκοφ, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγού και έμεινε εκτός αποστολής. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν υπολογίζει επίσης τους τραυματίες Ζέρσον Σόουζα και Ρουκουνάκη, καθώς και τον νεοαποκτηθέντα Αμανί.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.