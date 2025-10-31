Χωρίς τον «λαβωμένο» Ρουμπέν Πέρεθ θα αγωνιστεί η Κηφισιά στον σαββατιάτικο (1/11, 19:30, Novasports Prime) αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Παράλληλα, ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν θα έχει διαθέσιμο και τον Διαμαντή Χουχούμη, παρότι έπαιξε στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης (29/10) με την Athens Kallithea στο Κύπελλο.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Αμάνι, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατίρας και Μούσιολικ.