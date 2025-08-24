Η Κηφισιά επιστρέφει στη Super League μετά από απουσία ενός έτους και τη Δευτέρα (25/8, 19:30, Novasports 2) αντιμετωπίζει το Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με τον Σεμπάστιαν Λέτο να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, με σημαντικότερο αυτό του βασικού τερματοφύλακα Ξενόπουλου που είναι τραυματίας. Έτσι τέθηκε εκτός αποστολής για το ματς της πρεμιέρας, όπως και οι Βιγιαφάνες, Λίγδας, Μαϊντανά, Πολέτο, Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο.

Η αποστολή: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Ντίαζ, Ρούμπεν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Γκέρσον, Παντελίδης, Μάναλης, Πατήρας, Μούσιολικ.