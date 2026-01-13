Με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, θα μεταβεί στη Βοιωτία η Κηφισιά για τον προημιτελικό κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (14/1, 15:00, COSMOTE SPORT 1 HD).

Η προετοιμασία για τον αγώνα ολοκληρώθηκε, και ο Σεμπάστιαν Λέτο συμπεριέλαβε στους «23» τους Τσιλιγγίρη, Κονατέ, Θεοδωρίδη και Νούνελι, όλοι τους πρόσφατα αφιχθέντες στα βόρεια προάστεα της Αθήνας.

Έτσι, στην αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό βρίσκονται οι:

Τσιλιγγίρης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόμπο, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Αμάνι, Αντονίσε, Τζίμας, Θεοδωρίδης, Γκέρσον, Νούνελι, Πατήρας, Μούσιολικ και Χριστόπουλος.