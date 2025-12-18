Ο Ανδρέας Τεττέη, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι ένας άνθρωπος με διάθεση να προσφέρει στο συνάνθρωπό του, κάτι που άλλωστε απέδειξε ακόμη μία φορά.

Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος, μέσω της Κηφισιάς ξεδίπλωσε τις πτυχές του ταλέντου του στο ελληνικό πρωτάθλημα, καταφέρνοντας να χριστεί διεθνής και να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, αποδέχθηκε, δίχως δεύτερη σκέψη, πρόσκληση από έναν γιατρό, σε κλινική που έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν, προκειμένου να δώσει χαρά σε έναν μικρό θαυμαστή του.

Πιο συγκεκριμένα ο Τεττέη επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον 12χρονο Αλέξανδρο, ο οποίος χειρουργήθηκε, μετά από τραυματισμό του στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα και του χάρισε μία υπογεγραμμένη μπάλα.

Όπως ήταν φυσικό ο μικρός ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το γεγονός ότι συνάντησε από κοντά τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος του ευχήθηκε περαστικά, βγάζοντας μαζί του και μία αναμνηστική φωτογραφία.