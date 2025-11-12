Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Λούκας Βιγιαφάνες θα στερηθεί η Κηφισιά στον πρώτο αγώνα της μετά τη διακοπή, λόγω των εθνικών ομάδων, απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις, στις οποίες υπεβλήθη ο Αργεντινός χαφ, στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό.

Έτσι, όπως προαναφέραμε, ο έμπειρος άσος θα χάσει το ματς με τον «δικέφαλο» του Βορρά στην Τούμπα (23/11, 19:00), ενώ μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα σε θέση να επιστρέψει στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (29/11, 20:00).