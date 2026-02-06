Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του σαββατιάτικου (7/2, 20:00) αγώνα με τον Ατρόμητο για την 20ή αγωνιστική της Super League, με τον Σεμπαστιάν Λέτο να έχει στη διάθεσή του τόσο τον νεοαποκτηθέντα Μπένι, όσο και τον Γιασέρ Λαρουσί που επέστρεψε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στον αντίποδα, εκτός έμειναν οι Πόκορνι και Χριστόπουλος, που τραυματίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο τιμωρημένος Πέτκοφ, καθώς αποβλήθηκε στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Τσιλιγκίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Λαμψιάς, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι και Μίγιτς.