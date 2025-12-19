Η Κηφισιά ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) την προετοιμασία της εν όψει του σαββατιάτικου (20/12, 20:30, Cosmote Sport 1) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 15η αγωνιστική της Super League, με τον Σεμπαστιάν Λέτο να μετράει έξι απουσίες παικτών.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν ο Λαζάρ Αμανί που συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Αστέρα AKTOR και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με στους Πειραιώτες, ενώ το τιμωρημένοι είναι επίσης και οι Νταβίντ Σιμόν και Γιασέρ Λαρουσί, που έχουν δηλωθεί απ’ την περασμένη εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, ο Τζέρεμι Αντόνισε υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής, ενώ οι Αλμπέρτο Μποτία και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Χουχούμης, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ και Χριστόπουλος.