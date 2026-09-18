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Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 19:00, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει ξανά στη διάθεσή του τον Γιώργο Κυριόπουλο, γνώριμο από την πρώτη του θητεία στην ομάδα τη σεζόν 2024-2025 κι είναι πλέον έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Ιούλιο του 2025.

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