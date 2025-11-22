Με πάρα πολλά προβλήματα και δίχως τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο της θα παραταχθεί η Κηφισιά στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ (23/11, 19:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Αργεντινός τεχνικός συμπλήρωσε κάρτες στην ήττα από τον Ολυμπιακό και θα δει το ματς από τις κερκίδες, ενώ στο ίδιο παιχνίδι αποβλήθηκε – οπότε και είναι τιμωρημένος – ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα. Παράλληλα, έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις ποινές τους στην Τούμπα, έχοντας συμπληρώσει κάρτες, οι Ρούμπεν Πέρεθ, Χόρχε Πόμπο, Αλμπέρτο Μποτία, Μόιζες Ραμίρες και Παύλος Παντελίδης.

Εκτός, λόγω τραυματισμού, έμεινε και ο Λούκας Βιγιαφάνιες. Αναλυτικά στην αποστολή περιλαμβάνονται οι: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Σιμόν, Χουχούμης, Πετκόφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Λάμψιας, Λαρουσί, Σμπώκος, Εμπό, Ρουκουνάκης, Ντίαζ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αμάνι, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Γκέρσον, Πατήρας, Μούσιολικ και Χριστόπουλος.