Η Κηφισιά ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (27/2) την προετοιμασία της εν όψει της πολύ σημαντικής εντός έδρας αναμέτρησης του Σαββάτου (28/2) με τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League (20:00, Cosmote Sport 1).

Ο Σεμπαστιάν Λέτο συμπεριέλαβε για πρώτη φορά και τον Μιγκέλ Ταβάρες, ενώ επέστρεψε κι ο Μόιζες Ραμίρες, ο οποίος εξέτισε ποινή μιας αγωνιστικής στην ισοπαλία με τον Άρη.

Στον αντίποδα εκτός έμεινε ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών κόντρα στους Βοιωτούς.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Ταβάρες και Μίγιτς.