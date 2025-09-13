Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκλήρωσε η Κηφισιά την προετοιμασία της εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Κυριακή 14/9, 18:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Βασίλη Ξενόπουλο, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ζέρσον Σόουζα, Χρήστος Λίγδας και Λουσιάνο Μαϊντάνα, καθώς και ο νεοαποκτηθείς αριστερός μπακ, Γιασέρ Λαρουσί.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς για το ματς με τους «πράσινους»: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Σμπόκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πέρεθ, Εσκίβελ, Κωνσταντακόπουλος, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.