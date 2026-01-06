H Κηφισιά ξεπέρασε τον σκόπελο του Βόλου στο Πανθεσσαλικό και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.

Ο τεχνικός της ομάδας των βορείων προαστίων, Σεμπαστιάν Λέτο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη με 1-0 επί των Θεσσαλών συνεχάρη τους παίκτες του, για το γεγονός ότι έδωσαν το 100% των δυνατοτήτων τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αργεντίνος προπονητής:

«Το γνωρίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε τον σύλλογο στα προημιτελικά του θεσμού. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, αλλά και αυτά στον πάγκο ήταν έτοιμα να δώσουν το 100%, όπως κάνουν κάθε φορά.

Μετά από μια μεγάλη ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό που είναι κάτι δύσκολο ύστερα από μια διακοπή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου το αξίζουν στο 100%».