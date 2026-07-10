Η Κηφισιά πραγματοποίησε μία ξεχωριστή και πολύ σημαντική εκδήλωση στο St. Catherine’s British School αφιερωμένη στα παιδιά των ακαδημιών της και στους γονείς τους.

Ο πρόεδρος Χρήστος Πρίτσας έκανε τον απολογισμό της πορείας της ομάδας από τα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας μέχρι και την περσινή αγωνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η ομάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στη Super League 1, όπου θα συνεχίσει να αγωνίζεται τη φετινή σεζόν.

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