Έντονα παράπονα για την διαιτησία του Γιάννη Παπαδόπουλου έχει η Κηφισιά. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, την 7η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, τα «λιοντάρια» προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με τον Ιβάν.

Στο φινάλε του ημιχρόνου η Κηφισιά με δημοσίευση στα επίσημα social media της ΠΑΕ στράφηκε εναντίον της διαιτησίας, με μία αινιγματική ανάρτηση…

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κηφισιάς:

«Ουδεμία έκπληξη…

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος επί σειρά ετών συνονόματος…

Τα κάνει όλα και συμφέρει……».